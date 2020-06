PALERMO – Alla vista dei poliziotti ha accelerato il passo ed ha cercato di rifugiarsi all’interno di un’auto. A bloccarlo gli agenti delle Nibbio, che l’hanno notato in via Dante, all’altezza di via Re Federico in pieno centro a Palermo.

All’interno del mezzo sono state trovate, nascoste nell’impanto dell’aria condizionata, dieci dosi di cocaina confezionate in bustine, pronte per essere spacciate.

Ma gli agenti non si sono fermati qui ed hanno passato al setaccio anche l’abitazione dell’uomo, dove è stato trovato il materiale per il confezionamento e il taglio della droga, oltre alla bilancia elettronica. Il materiale e la droga sono stati sequestrati e il 59enne è finito in manette.