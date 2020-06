PALERMO – L’eleganza del pianoforte e le suggestioni del violino incontrano e si fondono con l’evocativa potenza di una voce soprano. Questo è Nena Arberi, il concerto che si terrà giovedì alle 21 in piazza Vittorio Emanuele a Piana degli Albanesi. Un appuntamento fortemente voluto dal Ministro di Stato della Diaspora Albanese, Pandeli Majko, dall’Agenzia Nazionale della Diaspora con il sostegno del comune di Piana degli Albanesi, per ricordare Madre Teresa. Il 5 Settembre, infatti, è particolarmente significativo non solo per la comunità albanese ma per il mondo intero poiché ricorre il giorno della santificazione di Santa Teresa. La religiosa albanese – naturalizzata indiana di fede cattolica, fondatrice della congregazione religiosa delle Missionarie della carità – impegnò tutte le sue energie in un lavoro instancabile tra le vittime della povertà di Calcutta, ciò le valse anche numerosi riconoscimenti, tra cui il Nobel per la Pace nel 1979. A Piana degli Albanesi c’è una significativa rappresentanza della comunità Arberesh. Il concerto – presentato da Salvo La Rosa – vedrà sul palco il soprano albanese Inva Mula, il violinista Olen Cesari e il pianista Genc Tukici. (ANSA).