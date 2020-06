PALERMO – Ha pubblicato un video in cui non dice una parola. Ma affida all’espressione del volto il messaggio. Lui è Mimmo Turano, assessore regionale ed esponente dell’Udc. Che su facebook ha pubblicato un video che mette insieme i proclami anti-5 stelle dei vertici del Pd e quelli anti-pd dei vertici dei 5 Stelle,e le rispettive, recenti promesse di non fare mai un governo con i detestati rivali. Un montaggio al termine del quale l’assessore regionale commenta il tutto solo con un’espressione di stupore in primo piano e un “Bah” a tutto schermo.

“Come sapete sono un “vecchio politico” navigato e nella mia vita ne ho viste di tutti i colori. La coerenza però ha sempre caratterizzato la mia storia, di uomo e di politico. Per questo dopo anni di onorata carriera, oggi, rimango senza parole”, scrive l’esponente dell’Udc per presentare il suo (cliccatissimo) video. (Sa. T.)