PALERMO – Non ci sono segni di violenza sul corpo di Mike Nepa, l’italo americano benestante di 84 anni trovato morto a Terrasini (Pa) alcuni giorni fa. Si attendono adesso gli esami tossicologici, ma la morte violenta al momento viene esclusa. Le indagini dei carabinieri proseguono per cercare di comprendere cosa sia successo nell’abitazione in via Venezia. E’ possibile che Mercurio Nepa, conosciuto da tutti in paese come Mike, sia morto per cause naturali. L’ipotesi della rapina finita in tragedia e della morte violenta alla luce dell’autopsia comincia a non reggere più.

Un passato burrascoso con tante ombre quello di Nepa, trovato senza vita lunedì mattina, quando il suo badante è entrato in casa. A fare ipotizzare agli investigatori, nelle prime ore, l’ipotesi di una rapina sfociata in omicidio, anche la casa trovata completamente a soqquadro. Alcuni parenti hanno raccontato il passato turbolento di Mike e gli accertamenti investigativi hanno fatto venire a galla la denuncia della guardia di finanza e il sequestro dei beni di alcuni anni fa: nella sua abitazione le fiamme gialle avevano trovato polizze di assicurazione sulla vita, quote di fondi d’investimento e denaro contante per oltre 135 mila euro. Nepa era stato assolto e gli era stato restituito il patrimonio, quattro anni dopo.