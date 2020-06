TERMINI IMERESE – Tutto pronto per la “Mostra cinofila amatoriale”. Domenica 15 a Termini Imerese avrà luogo una manifestazione dedicata ai cani e ai loro padroni. L’evento è stato organizzato dall’associazione “Amici di Via Navarra”, presieduta da Vincenzo Farina, dalla consigliera comunale Anna Maria Chiara, ricevendo il gratuito patrocinio del Comune. Ospitata nello spazio antistante il lungomare “Cristoforo Colombo”, la manifestazione inizierà alle ore 11. Una squadra di esperti giudicherà i cani iscritti a partecipare, divisi in categorie, fino alla proclamazione dei primi tre classificati. Aderire alla competizione è ancora possibile, basta contattare il 3279364812 o scrivere una mail all’indirizzo mostracinofilaamatoriale2019@gmail.com , indicando nome e cognome del proprietario, numero telefonico, nome, razza, età del cane, specificando se è provvisto di microchip.