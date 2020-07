Tre aeroporti per fare squadra

Gli aeroporti siciliani provano a fare squadra. Si è svolto oggi a Catania un incontro con i vertici delle società di gestione degli Aeroporti di Catania, Comiso e di Trapani “per discutere delle iniziative necessarie al fine di immaginare percorsi unitari e di stringere accordi commerciali e territoriali che possano rafforzare i tre scali e, di conseguenza, l’appeal turistico della Sicilia”. Lo comunica una nota della società di gestione dell’aeroporto di Fontanarossa.

Alla presenza di Sandro Gambuzza, Giovanna Candura, Nico Torrisi, rispettivamente presidente, vicepresidente e amministratore delegato della SAC; di Salvatore Ombra e Michele Bufo, presidente e direttore di Airgest, la società che gestisce lo scalo di Birgi e Silvio Meli e Renato Serrano, presidente e amministratore delegato di SOACO, si è a lungo discusso di rete e di iniziative condivise da mettere in campo per ottimizzare competenze e risorse, al fine di migliorare le capacità attrattive dei tre aeroporti a servizio dei passeggeri ma anche delle compagnie aeree.

“Si è trattato del primo incontro tra i tre aeroporti siciliani interessati a fare network per rafforzare le iniziative comuni e avviare nuove sinergie di comunicazione e promozione – dichiara Nico Torrisi. Il segnale che questo tavolo vuole mandare è che – nonostante i ritardi accumulatisi negli anni – si farà l’impossibile per recuperare il tempo perduto e per far partire i benefici auspicati, in quanto a nuove rotte, fin dall’estate 2020”.

Sulla stessa lunghezza d’onda i presidente di Airgest e SOACO: ”Vogliamo unire forze e competenze e mirare a diventare un unico sistema che possa sfruttare ogni idea e ogni risorsa a vantaggio di tutto il territorio siciliano. Chiediamo alla Regione Sicilia di sostenerci per ottimizzare la promozione turistica e strutturarla al meglio”.

Le società di gestione dei tre scali, sotto il coordinamento di Nico Torrisi, torneranno a riunirsi a breve insieme ai vertici regionali per avviare concretamente la collaborazione. Non partecipa al tavolo Gesap, la società per il 98% di proprietà pubblica, che gestisce lo scalo palermitano di Punta Raisi.

Didascalia. Da sinistra: Nico Torrisi, Amministratore delegato SAC, Renato Serrano, Amministratore delegato SOACO, Giovanna Candura, Vice presidente SAC, Piero Agen Presidente Camera di commercio del Sud Est Sicilia, Sandro Gambuzza Presidente SAC, Silvio Meli Presidente Soaco, Salvatore Ombra Presidente Airgest, Michele Bufo Direttore generale Airgest