Un puma in bagno

Può arrivare a 90 centimetri al garrese, pesare anche 120 chili e cacciare mammiferi di quasi tutte le taglie: insomma, il puma non è il primo sulla lista degli animali da incontrare nel bagno di casa. Com’è successo in California, a Sonora, dove il felino si è introdotto nell’abitazione dell’84enne Edward Sudduth nel modo più semplice: dalla porta principale. La sua ‘passeggiata’ casalinga ha fatto capolinea in bagno, dove l’uomo e sua moglie l’hanno rinchiuso, per poi correre nello scantinato e mettersi al sicuro.

Il puma popola il Parco nazionale di Yosemite, distante pochi chilometri a est di casa Sudduth. Eppure “le forze dell’ordine hanno fatto fatica a capire cosa stesse succedendo, forse hanno pensato ad uno scherzo”, ha detto l’anziano. Una volta intervenuto il Dipartimento per la salvaguardia degli animali selvatici, l’animale è potuto fuggire. “Gli agenti hanno rotto la finestra del bagno – racconta Sudduth -, poi hanno iniziato a battere sul muro per attirare la sua attenzione. Hanno usato una torcia per illuminare l’area della finestra (al primo piano, ndr) e mostrare il percorso di fuga”. Non prima di scattare una foto dell’animale, che è stata postata su Facebook accompagnata dalla didascalia: “Ha ricevuto un severo avvertimento riguardo all’irruzione prima di essere rilasciato”.