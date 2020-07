‘Corruzione’, la reazione dell’Anas:

PALERMO – “I fatti accaduti sono gravissimi e inaccettabili. Anas è un’azienda sana, fortemente impegnata nel contrasto dell’illegalità ed in particolare della corruzione. Anas, oltre a condannare in maniera netta l’episodio garantendo che i responsabili saranno perseguiti con assoluto rigore, rafforzerà ulteriormente le misure interne di controllo per evitare il ripetersi di questi episodi di corruzione”. Lo dice l’AD di Anas Massimo Simonini dopo gli arresti di tre funzionari Anas a Catania. “Questi comportamenti – aggiunge – oltre a lasciare sconcertati, fanno soltanto male all’immagine di una società dove migliaia di persone lavorano ogni giorno con professionalità, sacrificio, spirito di servizio e onestà per fornire al Paese il servizio essenziale della mobilità sulla rete stradale e autostradale. Siamo fiduciosi nell’operato della magistratura e delle forze dell’ordine, con le quali collaboreremo attivamente per fornire ogni utile contributo all’accertamento delle responsabilità”. Anas ha subito avviato le procedure amministrative per l’accertamento delle responsabilità delle persone coinvolte per adottare provvedimenti. (ANSA).