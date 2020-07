Esplode lo smartphone

Una studentessa di 14 anni è morta dopo che il suo smartphone in carica è esploso sul cuscino mentre dormiva, questo è quanto sappiamo fin qui di questa terribile tragedia. Alua Asetkyzy Abzalbek è andata a letto ascoltando musica nella sua casa a Bastobe, in Kazakistan. La mattina dopo – secondo la prima ricostruzione – è stata trovata morta dai suoi familiari: la batteria del telefono era esplosa. Indagini sono in corso.