La sostituzione di Cancelleri

Un punto per Concetta Damante nella partita per la sostituzione di Giancarlo Cancelleri all’Ars. Dopo le dimissioni del pentastellato diventato viceministro, i deputati sono 69 e il suo posto va assegnato. Ma on è pacifico a chi, perché Cancelleri è stato eletto come “miglior perdente” tra i candidati alla presidenza della Regione e la legge elettorale regionale non disciplina chiaramente il caso delle dimissioni del deputato eletto a questo titolo. La pratica è in commissione Veritfica poteri all’Ars. Dove oggi è stato acquisito il parere degli uffici dell’Assemblea. Secondo i quali è la Damante ad avere titolo per subentrare al grillino nisseno.

La nota degli uffici fa espresso riferimento al precedente di Anna Finocchiaro (eletta nel 2008, si dimise subito) considerato “imprescindibile punto di partenza”. Ma gli uffici fanno notare che c’è una differenza tra i due casi. La Finocchiaro infatti in quella circostanza (elezioni del 2008) era in corsa solo come candidato presidente e non anche in un collegio, come invece è accaduto a Giancarlo Cancelleri che era candidato anche a Caltanissetta. Fu eletto però come miglior candidato presidente perdente tanto che al suo posto si fece scorrere la lista grillina nissena con l’elezione di Nunzio Di Paola. E così, gli uffici dell’Ars richiamandosi al comma 4 dell’articolo 60 della legge 29 del 2008, ritengono che la scelta di Cancelleri di candidarsi anche nel collegio di Caltanissetta, “il seggio da questi lasciato vacante non potrà che essere attribuito al candidato primo dei non eletti” nella lista provinciale in cui era candidato Cancelleri, cioè Concetta Damante. Ora tocca alla commissione decidere e se ne parlerà la settimana prossima.