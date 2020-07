RAGUSA – Violenti acquazzoni si sono abbattuti nel primo pomeriggio nel Ragusano sia a Modica che a Ragusa che hanno messo in tilt il traffico veicolare. Impegnate le squadre della Protezione Civile per venire incontro alle richieste di soccorso che stanno arrivando.

Al lavoro i vigili del fuoco soprattutto a Modica, dove tutta la zona del polo commerciale è stata sommersa dall’acqua. L’intera area è risultata intransitabile per parecchie decine di minuti, con le strade trasformate in torrenti. Detriti e cassonetti della spazzatura nella carreggiata, diversi gli automobilisti rimasti in panne o comunque bloccati per strada nelle loro auto.

(ANSA).