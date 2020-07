Addio alla blogger

“Sono scomparsa per un po’ perché è un periodo leggermente complicato, tra lavorare a due libri, combattere il cancro, insomma… le solite cose!”. Così, nell’ultimo post del suo blog, Elisabetta ‘Lisa’ Cirillo aveva annunciato il ritorno di una ‘vecchia conoscenza’: dopo averle lasciato un periodo di tregua, il cancro era tornato nella sua vita. Lei però era abituata a raccontare la malattia col sorriso, nel suo spazio online Lisa in the world. Lisa non ce l’ha fatta, e dopo mesi di terapia in ospedale se n’è andata a soli 33 anni.

Originaria di Brescia e sposata da giugno, Elisabetta Cirillo era una vera cosmopolita, con un passato in Nuova Zelanda, Sudafrica, Russia e Stati Uniti. Nell’ottobre 2014, dopo essere tornata a Brescia e aver aperto uno studio di yoga, le è stato diagnosticato per la prima volta il tumore. Un nemico che sembrava sconfitto, ma che invece è tornato prepotente nella vita della giovane blogger laureata in Lingue: “sto facendo una radioterapia inaspettata dopo il mio ultimo controllo, ma ne parlerò poi”, diceva ancora Lisa sul blog.

Per lei, i suoi cari hanno solo parole d’amore. “Sei stata la moglie, la figlia, la sorella, la nipote, la cugina che avremmo sempre voluto – scrivono Cesare, Flavia, Maurizio e Paola -. Sei stata coraggiosa, forte, determinata, hai lottato con tutte le tue forze contro un fantasma spietato, hai avuto il grande merito di essere stata un esempio, con la tua forza e la tua serenità, per tutti coloro che quotidianamente combattono, e combatteranno la stessa battaglia”. I funerali di Elisabetta Cirillo saranno celebrati domani alle 15 nella chiesa di San Bernardino, a Roncadelle, in provincia di Brescia.