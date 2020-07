PALERMO – Gravissimo incidente sull’A29 Palermo-Mazara del Vallo, dove un mezzo pesante è uscito fuori strada. La dinamica è ancora poco chiara, ma dalla polizia stradale fanno sapere che un uomo, si tratterebbe del conducente, è stato trasportato in ospedale con codice rosso.

L’incidente si è verificato nel tratto compreso tra Alcamo e Balestrate, in direzione di Mazara del Vallo, ma la motrice del mezzo è finita contro il guardrail e l’impatto ha scaraventato l’autista sulla corsia di sorpasso opposta, in direzione Palermo.

Parte della carreggiata è stata chiusa per permettere l’arrivo dei soccorsi, con inevitabili ripercussioni sul traffico. Al momento si registrano fortissimi rallentamenti alla circolazione, gestita dagli agenti della polizia stradale e dagli uomini dell’Anas: il traffico, per chi arriva da Palermo, è deviato verso Balestrate.

Rilievi in corso per accertare la dinamica. Anche nel pomeriggio di ieri il traffico era andato in tilt sull’arteria autostradale per l’ennesimo incidente. In quel caso l’impatto è avvenuto tra due auto all’altezza dello svincolo di Capaci.