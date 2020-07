POGGIOREALE (TRAPANI) – Dopo aver battuto 170 chilometri, i Trasversali hanno superato oggi i confini della provincia di Trapani lasciando alle spalle la città belicina di Poggioreale per dirigersi verso Contessa Entellina, un borg o arbëreshë perla nei monti Sicani. Otto giorni di cammino tra i territori di Marsala, Paceco, Trapani, Dattilo, Bruca, Calatafimi, Vita, Salemi, Gibellina, Santa Ninfa e Poggioreale. Territori in cui si sono rafforzate le collaborazioni con le amministrazioni comunali, la rete delle Pro Loco dell’Unpli Trapani e tutte quelle associazioni che fin dall’inizio hanno abbracciato il progetto come l’associazione Bosco Angimbè, le Terre di Aceste, l’associazione archeologica Archeo aegates e Xaipe, la Riserva Nat urale Orientata “Grotte di Santa Ninfa” e con la Rete Museale Belicina, il Cresm.

“Durante il tragitto non si rafforzano solo le gambe dei camminatori ma anche l’amicizia, la condivisione e i rapporti di collaborazione: elementi che rendono grande e unico questo progetto – afferma Peppe De Caro , pioniere dell’ATS – . Abbiamo sfruttato – prosegue – l’importante lavoro dell’archeologo Biagio Pace (che coniò il termine “trasversale sicula”) e dei tanti studiosi che nei secoli hanno raccontato la Sicilia del la viabilità e dei mestieri, al fine di consegnare ai siciliani stessi quella consapevolezza necessaria a tutelare ogni angolo del nostro enorme patrimonio culturale, naturalistico e non solo”.

Il Secondo Cammino Internazionale, partito , il 4 ottobre , da Mozia diventa l’anello di congiunzione di tutte le eccellenze dell’isola e del suo patrimonio fatto di maestranze, prodotti tipici, sagre, fiere e siti di pregio storico-artistico-archeologico. Proprio nel Borgo rurale di Bruca, il 6 ottobre, con l’arrivo dei trasversali è stato inaugurato alla presenza della direttrice del Parco archeologico di Segesta Rossella Giglio, una mostra di opere pittoriche dedicate alla memoria dell’assessore regionale Sebastiano Tusa. Tutte le tracce dell’Antica Trasversale Sicula possono essere visualizzare e scaricare dalla bellissima app di #Assocamping Sicilia dedicata ai viaggiatori del turismo extra – alberghiero. Oltre a descrivere i luoghi e le strutture ricettive aderenti a #Conf esercenti, l’applicazione (scaricabile su Goo gle Play) fornisce informazioni dettagliate su percorsi in bici e molto altro. Indispensabile il LabGIS dell’Osservatorio turistico regionale che dà la possibilità di seguire in tempo reale gli spostamenti dei camminatori, e vedere le tappe del percorso, i link ai file GPS , le note di percorrenza, i punti di pernottamento e i siti di interesse storico – archeologico e naturalistico.

Tra le novità di quest’anno del cammino in provincia di Trapani, la versione ciclabile del percorso già tracciato e mappato . Intanto grazie alla troupe “Terra Iblea” numerose tratte della trasversale saranno inserite in un documentario che permetterà una più veloce divulgazione e promozione dei luoghi in tutto il globo. Mancano 470 chilometri all’arrivo a Camarina. Nei prossimi set te giorni i camminatori attraverseranno i territori di Contessa Entellina, Camp ofiorito, Corleone, Prizzi, Hyppana, Castronovo di Sicilia, Vallelunga Pratameno, Resuttano.