I computer erano collegati ad una piattaforma che non aveva alcuna autorizzazione.

PALERMO – La guardia di finanza ha sequestrato un centro scommesse a Torretta (Pa) privo di autorizzazioni. Sono stati trovati pc, stampanti termiche, e numerose ricevute di gioco per la raccolta abusiva di scommesse nonché una significativa quantità di denaro.

I computer erano collegati direttamente a piattaforme di gioco online, nello specifico al sito del bookmaker estero www.goldw24.com, e a piattaforme privi di titolo concessorio. Il titolare, M.C., è stato denunciato per esercizio abusivo di gioco e scommesse con vincita in denaro e gli sono state contestate violazioni amministrative per un importo complessivo di 80 mila euro.

Sono stati sequestrati il locale dove veniva esercitata l’attività illegale, 8 personal computer, 2 stampati termiche, 1 stampante laser, circa 1.300 euro in contanti.

(ANSA).