PALERMO – Una crema alla marijuana di oltre un chilo è stata sequestrata dalla guardia di finanza e dai funzionari della Dogana all’aeroporto ‘Falcone-Borsellino’ di Palermo. Il composto di crema e marijuana era contenuta in diversi vasetti nel bagaglio di una donna proveniente da Boston, giunta in Sicilia con il compagno per trascorrere un periodo di vacanza. A fiutare la sostanza sono stati i cani antidroga Ugo e Alex. Nel corso di ulteriori controlli a un passeggero partito da Berlino è stata sequestrata una pasticca di metanfetamina, tipo ‘Speed’, e una donna proveniente da Parigi è stata trovata in possesso di nove confezioni di hashish nascoste nelle parti intime per un peso complessivo di oltre 20 grammi. Per quest’ultima è scattata la denuncia. A partire dal mese di giugno sono oltre 250 le dosi di hashish, marijuana ed eroina sequestrate nel corso di oltre settecento controlli al ‘Falcone-Borsellino’.

(DIRE)