PALERMO – E’ allarme per la diffusione delle droghe tra i minorenni a Palermo. Un uso che si inizia a diffondere anche tra i giovanissimi di appena 13 anni. Nei primi sei mesi dell’anno la prefettura del capoluogo ha segnalato 95 minori per uso di stupefacenti. Nel 2018 erano stati 180. Nel 2017 267. E questa mattina il prefetto di Palermo Antonella De Miro ha organizzato un incontro a cui hanno preso parte i dirigenti, insegnanti e i rappresentati di tutte le scuole palermitane. “Un modo per iniziare una collaborazione tra la prefettura e le scuole sul tema della diffusione delle droghe – ha detto il prefetto – Nel 2019 abbiamo segnalato un ragazzo di 13 anni e dal nostro osservatorio notiamo che si vanno sempre più diffondendo i nuovi stupefacenti. L’incontro ha lo scopo di dare ai docenti gli strumenti per cogliere i segnali di disagio degli alunni e il mondo delle nuove droghe”.

Nel suo intervento Francesca Di Gaudio, direttrice del centro regionale di riferimento per la farmacologia del Policlinico Paolo Giaccone, ha detto: “Le droghe ormai si fumano attraverso le sigarette elettroniche o i narghilè. E’ possibile acquistarle online o negli smartshop, ma spesso contengono elementi stupefacenti che i nostri laboratori di primo livello non riescono a intercettare. Per questo è importante affidarsi a centri di secondo livello. In Sicilia ne esistono due, uno a Palermo e uno a Catania”. Poi ha dato un consiglio ai genitori se sospettano che il figlio faccia uso di stupefacenti: “Bisogna fare analizzare i capelli che stanno nella zona della nuca. Da qui ci si rende conto sei nostri ragazzi fanno uso abituale di droghe”.

Nel corso dell’incontro sono stati forniti anche i dati sulla diffusione delle droghe a Palermo. Nei primi sei mesi del 2019 sono stati segnalati alla prefettura 1.556 assuntori di droga. Le sanzioni emesse sono state 252. I segnalati per la prima volta ammontano a 760, di cui 95 minori e 53 stranieri. Nel 2018 le segnalazioni totali sono stati 3183. Le sanzioni emesse 414. I segnalati per la prima volta 1564 di questi 180 minorenni e 158 stranieri. Infine del 2017 le segnalazioni totali sono state 2713, le sanzioni emesse 401. I segnalati per la prima volta 1721 di cui 267 minorenni e 97 stranieri. Aumentano anche le patenti ritirate perché gli automobilisti sono stati sorpresi alla guida dopo aver fatto uso alcol o droghe: nel 2017 sono state 890, nel 2018 salgono a 942, nei primi sei mesi del 2019 siamo già a quota 535.

