La Danone assume:

Nuove opportunità lavorative presso la Danone. Il famoso gruppo alimentare quest’anno ha festeggiato i suoi primi cento anni dalla fondazione. La realtà industriale è nata nel 1919 in Francia e da allora è riuscita a raggiungere un grande successo su scala globale. Si consideri che oggi conta 191 stabilimenti in oltre 130 paesi, per un totale di circa 100mila dipendenti, numeri che sembrano essere destinati ad aumentare.

Danone sta cercando, infatti, nuovo personale da assumere in diverse sedi italiane, per una selezione che tocca anche la nostra Sicilia. L’azienda si sta principalmente rivolgendo a giovani laureati in Economia e Ingegneria, per ricoprire ruoli relativi al marketing e alla pianificazione.

Per ricevere maggiori informazioni e per proporre la propria candidatura, è sufficiente collegarsi con il sito di Danone e accedere all’area “Job” tramite questo indirizzo: https://jobs.danone.com/ .