PALERMO – Moody’s conferma il rating Ba1 alla Sicilia: stabilità, equilibrio finanziario e riduzione del debito come emerge dall’ultimo aggiornamento del credit opinion dell’agenzia di New York. Ne da’ notizia l’assessorato regionale all’Economia. Nel pomeriggio il governo riferirà in Assemblea regionale siciliana sulla situazione finanziaria della Regione che è in attesa della pacifica da parte della Corte dei conti del rendiconto per il 2018.

(ANSA).