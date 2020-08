Ragazzi spacciatori allo Zen 2

PALERMO – Nove ordinanza di custodia cautelare in carcere e un trasferimento in comunità. Quasi 600 cessioni di droga monitorati dallo scorso luglio fino a pochi giorni fa. Sono i numeri dell’ennesimo blitz antidroga a Palermo.

CLICCA QUI PER GUARDARE LE FOTO DEGLI ARRESTATI

Stavolta la base operativa era il quartiere Zen 2 dove c’è chi spaccia alla luce del sole e chi cerca il riscatto omaggiando i carabinieri. Con l’operazione denominata “Take and go” i militari della stazione San Filippo Neri e della compagnia di San Lorenzo hanno ricostruito nomi e ruoli dello spaccio.

In carcere sono finiti Salvatore La Piana, Cristian Furtitabo, Hassen Manfredi Ben Abid, Andrea Balsano, Claudio Garufo, Alessandro Graziano e Rosario Bartolotta. Sotto inchiesta anche tre diciassettenni.

La cessione di droga iniziava con il transito dei clienti in via Senocrate di Agrigento. Sapevano di doversi fermare davanti alle palazzine dei civici 13 e 15 per verificare l’assenza di controlli delle forze dell’ordine. Ottenuto il via libera i clienti si avvicinavano e ordinavano la quantità di hashish di cui avevano bisogno. Quindi i pusher andavano a prendere le dosi di hashish e marijuana nascoste all’interno delle cassette elettriche o nei serbatoi delle auto parcheggiate.

Tutto accadeva sotto gli occhi della gente e dei bambini che giocavano fra i padiglioni. Questo è il segno che c’è ancora molto da lavorare in una quartiere dal quale, lo scorso settembre, è partito un forte segnale di riscatto quando una processione religiosa si è fermata davanti alla stazione dei carabinieri per un inchino.

Durante l’indagine, i militari hanno arrestato le sette persone in flagranza di reato, sequestrato 4,5 chili di hashish e 70 grammi di marijuana, e 41 persone sono state segnalate alla prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.