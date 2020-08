Appuntamento a Lascari con il libro “La tela dei boss, la verità sul Caravaggio rubato”. Il volume sarà presentato domenica 27 ottobre, alle ore 16:30, nello Spazio polifunzionale di via Leonardo Da Vinci, 21.

L’iniziativa rientra nella programmazione del progetto “#Insiemeperpassione” – Arte Bellezza Cultura – promosso dall’Associazione “Il Girasole” e patrocinato dall’assessorato comunale alle Politiche culturali.

Un tema, quello del Caravaggio rubato, più che mai attuale visto che ricorre il cinquantesimo anniversario del furto avvenuto nell’ottobre del 1969 nell’Oratorio di san Lorenzo, a Palermo.

Gli investigatori sono partiti dal retrobottega di un giocattolaio a Massafra, in provincia di Taranto, e ritengono di avere raggiunto la risposta che cercavano da 50 anni. C’è il nome finora rimasto inedito di chi avrebbe rubato la “Natività con i santi Lorenzo e Francesco”, il capolavoro di Caravaggio trafugato a Palermo nel 1969.

Nel libro “La tela dei boss” il giornalista Riccardo Lo Verso ripercorre le indagini dalla notte del furto fino ai nostri giorni. È in Svizzera che bisogna spostare le ricerche, seguendo la rotta dei traffici illeciti su cui indagava Giovanni Falcone.

Il libro, edito da Novantacento per la collana “i libri di S”, ripercorre cinquant’anni di indagini ricche di colpi di scena. Alcuni padrini di Cosa nostra hanno rotto il silenzio e le loro confidenze sono finite in relazioni di servizio che il lettore potrà consultare in un’apposita sezione del libro. Un giallo che si sposta in Svizzera seguendo le tracce di don Tano Badalamenti, potente capomafia di Cinisi.

All’incontro con l’autore del libro interverranno Salvatore Ilardo, coordinatore del MuVi Lascari, il sindaco di Lascari Giuseppe Abbate, l’assessore Maria Elena Amoroso, Rocco Chinnici, presidente camera penale di Termini Imerese-Cefalù e Madonie. Modera Giovanni Giardina.