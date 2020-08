SIRACUSA – Il cadavere di un uomo, di circa 60 anni, è stato ripescato intorno a mezzogiorno nella acque del porto piccolo a Siracusa. Solo stati alcuni passanti ad avvistare il corpo che galleggiava e ad avvertire la polizia. Sul posto il personale della Capitaneria di porto e l’ambulanza del 118 mentre stanno arrivando il sostituto procuratore Marco Dragonetti ed il medico legale. Le indagini sono affidate alla squadra mobile che ancora non ha identificato il cadavere.

Potrebbe essersi suicidato il 60enne ritrovato cadavere questa mattina nelle acque del porto piccolo a Siracusa. E’ la pista che gli investigatori stanno seguendo dopo aver visionato alcune immagini degli impianti di videosorveglianza della zona. La polizia non avrebbe trovato sul corpo ferite o lesioni. L’anziano, che dovrebbe essere italiano, era vestito. La vittima deve essere ancora identificata. Il medico legale ha eseguito una prima ispezione cadaverica ma bisognerà attendere l’autopsia per accertare le cause del decesso