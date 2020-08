“Mamma, sto morendo”

LONDRA – “Sono veramente molto, molto dispiaciuta, mamma e papà, il mio viaggio verso una terra straniera è fallito. Sto morendo. Non riesco a respirare. Vi amo tanto. Mi dispiace, mamma”. Pam Thi Tra My, vietnamita di 26 anni, aveva pagato 30 mila sterline per farsi portare in Gran Bretagna da alcuni presunti trafficanti di esseri umani. La giovane era consapevole dei rischi del viaggio, ma non avrebbe mai immaginato di essere una delle 39 vittime del ‘tir dell’orrore’ trovato nella notte tra il 22 e il 23 ottobre in un porto a est di Londra. Così ha dovuto dare l’addio ai familiari con un sms straziante, ricevuto due ore prima dell’arrivo in Inghilterra.

“Era partita dal Vietnam il 3 ottobre – racconta il fratello di Pam alla Bbc -, prima volando in Cina, dove è rimasta un paio di giorni, quindi da lì fino alla Francia. Ci ha chiamati ogni volta che ha raggiunto una nuova destinazione. Ha compiuto il primo tentativo di attraversare la Manica il 19 ottobre, non sappiamo da quale porto – continua -, ma è stata scoperta e rimandata indietro. Ci ha detto di non chiamarla, perché i trafficanti non le permettevano di ricevere telefonate”. L’ultimo viaggio di Pam ha avuto inizio a Zeebrugge, in Belgio, da cui la nave con a bordo il container è partita in direzione Regno Unito.

Non sono chiari i motivi della morte di Pam e delle altre 38 persone, tra cui otto donne e un bambino; quel che è certo sono le condizioni invivibili del container adottato dai trafficanti, dove la temperatura sarebbe potuta scendere fino a 25 gradi sotto lo zero. Intanto, mentre cominciano a trapelare informazioni sull’identità delle altre vittime, la polizia ha arrestato l’autista del tir su cui veniva trasportato il container e altre tre persone: gli ultimi sono Thomas e Johanna Maher, 38enni sposati, intestatari del veicolo. Tutti sono sospettati di traffico di esseri umani e accusati di omicidio plurimo.