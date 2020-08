RAGUSA – “Vicinanza alle popolazioni della provincia di Ragusa colpite dall’ondata di maltempo dell’altro ieri e soprattutto massimo impegno a ripristinare con interventi urgenti le strade provinciali dove si sono registrate i maggiori danni per la furia dell’acqua”. Lo dice il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Salvatore Piazza, ieri in continuo contatto telefonico col dirigente del settore Viabilità, ingegnere Carlo Sinatra, per monitorare lo stato di percorribilità delle strade provinciali invase da fango e detriti. Nella s.p. 67 Pozzallo-Santa Maria del Focallo si sono registrati i maggiori danni per via dello scalzamento delle pareti del tombino scatolare che ha portato i fianchi della carreggiata a dilatarsi parzialmente e in questo tratto di strada il traffico veicolare è stato interdetto al transito delle auto e deviato.

Occorrerà ricostruire il solido stradale a fianco del tombino per ripristinare la circolazione stradale. Altre criticità si sono verificate in diverse strade provinciali. Informato dei danni e delle criticità il Commissario Piazza ha chiesto al dirigente del settore viabilità di predisporre interventi di somma urgenza anche a carico del bilancio provinciale per il ripristino delle migliori condizioni delle strade provinciali. Per i danni nella s.p. 67 bisogna fare una più attenta valutazione e qualora dovessero essere ingenti predisporre relativo progetto. (ANSA).