CERDA (PALERMO) – Un tragico volo dal balcone è costato la vita ad un uomo di 45 anni che abitava a Cerda, nel Palermitano. E’ successo stamattina nel paese in provincia di Palermo, dove i sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per salvarlo. L’uomo, per cause ancora da accertare, è infatti precipitato per circa otto metri e il violentissimo impatto con il suolo non gli ha lasciato scampo. Le indagini sono condotte dai carabinieri, che non escludono al momento alcuna ipotesi.