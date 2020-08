PALERMO – Chiede informazioni ad alcuni giovani, ma loro lo picchiano, trasformando la nottata in un incubo. Incubo che si è concluso in ospedale, dove la vittima, un 24enne palermitano, si è recata dopo aver subito la violenza. Si tratta dell’ennesima aggressione a Palermo, avvenuta dalle parti della stazione centrale di piazza Giulio Cesare.

Secondo quanto il giovane ha raccontato ai medici e alla polizia, a prenderlo di mira sarebbe stato un gruppo di ragazzi al quale aveva chiesto informazioni sugli orari dei bus notturni. In base al suo racconto, erano le 4 di sabato notte quando si trovava in via Paolo Balsamo, alla ricerca di un mezzo pubblico che lo portasse a casa.

Non avrebbe mai pensato che alla sua domanda i giovani avrebbero risposto con la violenza, al punto da provocargli un trauma facciale e la frattura del setto nasale. Sulla vicenda adesso indaga la polizia: quando gli aggressori si sono dati alla fuga, la vittima è infatti riuscita a lanciare l’allarme.

Un episodio preoccupante che si aggiunge alle già numerose aggressioni – alcune avvenute senza alcun apparente motivo – registrate nel centro storico, specialmente durante i weekend. L’ultima la scorsa settimana, con un 23enne pestato da un gruppo di ragazzi in piazza Nascè, nella zona del Borgo Vecchio.