Umbria, Salvini esulta:

La vittoria del centrodestra in Umbria, con Donatella Tesei che diventa la prima esponente la prima della storia che non sia Pci-Pds-Pd a guidare la Regione, è destinata inevitabilmente ed avere ripercussioni sulla politica nazionale. E se la vincitrice parla di “impresa storica” e invita “tutti, maggioranza e opposizione, ognuno col suo ruolo” a rimboccarsi le maniche, il leader della Lega Salvini rivendica la valenza nazionale del voto e critica “l’arroganza” di Conte, sostenendo che “gli elettori del M5s hanno punito il tradimento” e ribadendo la richiesta del ritorno alle urne. Da parte sua, Conte ripete che il voto in Umbria e il progetto di governo “sono due piani diversi”. Nel M5s si fanno più forti le voci di chi non ha mai visto di buon occhio l’alleanza col Pd e anche fra i Dem crescono gli interrogativi. E Renzi sottolinea che la sconfitta è figlia di “un accordo sbagliato nei tempi e nei modi”. (ANSA)