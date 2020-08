Un Vino per ogni occasione con Carrefour Sicilia

L’autunno sta entrando nel vivo, i primi freddi invitano a stare in casa, a pensare alle feste in arrivo, a ricevere ospiti e amici per un aperitivo, a cena o per un bel pranzo di famiglia. Quale modo migliore per celebrare la convivialità, se non davanti a un buon bicchiere di vino?

Da qui nasce l’idea diUn vino per ogni occasione: il catalogo che Carrefour Sicilia dedica a una ricca selezione di vini, con un’ampia scelta di etichette siciliane e non, che spaziano dai rossi, ai bianchi e rosé, senza tralasciare spumanti e passiti. Alla base di tutto, l’idea che in ogni bottiglia è racchiuso il sapore che vogliamo dare ad ogni istante: il piacere quotidiano di un buon bicchiere con cui accompagnare pranzo e cena, la gioia di momenti speciali in famiglia o di un aperitivo brioso e frizzante con gli amici, il romanticismo di un inebriante tête-à-tête con la persona amata. E ancora: il gusto di prendersi una pausa da tutto e tutti, degustando un buon calice in solitudine, oppure di regalare a qualcuno una bottiglia prestigiosa con cui arricchire la propria cantina.

Ecco quindi che dal 31 ottobre al 27 novembre, nella cantina Carrefour Sicilia sarà possibile scegliere alcune tra le etichette più blasonate in Sicilia e in Italia a un prezzo davvero esclusivo. Non solo: per i possessori di Carta Mizzica, la fidelity card gratuita dedicata ai clienti della catena di supermercati siciliani, sono previste alcune iniziative speciali. La prima è quella dedicata ai taglieri di salumi e formaggi: basta acquistare una bottiglia in catalogo per potere avere un tagliere di salumi, di formaggi o un tagliere misto, rigorosamente preparato con i migliori prodotti selezionati in Salumeria, a un prezzo speciale di 29,90 € anziché 34,90 €: Scegliendo invece tre bottiglie, sarà possibile ricevere in omaggio una confezione in cartone ondulato, perfetta per creare un pack regalo; infine, acquistando un cartone con 6 bottiglie di vino a scelta, quindi anche diverse etichette, si avrà un ulteriore 10% di sconto alla cassa. Per accedere alle promozioni, basta avere la Carta Mizzica, richiedibile anche online.

Oltre al catalogo da sfogliare, gli amanti del buon bere avranno vino per i propri palati con le Wine Masterclass, corsi gratuiti di degustazione a numero chiuso che si terranno a Palermo venerdì 8 novembre in via Castelforte e venerdì 15 novembre in Salita Partanna in collaborazione con la cantina Principe di Corleone, e a Caltanissetta giovedì 21 novembre presso il punto vendita di via D’Acquisto, in collaborazione con le cantine Planeta. La prenotazione è obbligatoria, da effettuarsi tramite registrazione presso il box informazioni di tutti i supermercati della catena.

Degustazioni instore invece con i vini della Cantina La Vite: alcune hostess saranno presenti dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 20:00 giovedì 31 ottobre presso i punti vendita di via Bernini, via Domenico Russo, via Sampolo e via Castelforte a Palermo e in via Pietro Leone a Caltanissetta; bis dell’iniziativa sabato 9 novembre presso i supermercati di via Bernini, via Domenico Russo, via Sampolo e via Serradifalco a Palermo e in via Pietro Leone a Caltanissetta, sempre negli stessi orari.

ConCarrefour Sicilia novembre sarà un mese all’insegna del buon bere: in cantina vi aspettano per dare un’etichetta a ciascuno di voi.

