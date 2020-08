PALERMO – Scoperta piantagione di marijuana allo Zen. Gli agenti della sezione Investigativa del commissariato San Lorenzo hanno eseguito un sequestro a carico d’ignoti di circa 180 piante di cannabis altre più di un metro e coltivate all’interno di un immobile in via Agesia di Siracusa cui si accede da un cancello in via Senocrate di Agrigento. Gli investigatori hanno seguito odore di marijuana raggiungendo poi le tre serre – con tanto di lampade alogene e impianto di areazione – attraverso una scala a pioli in metallo montata per collegare il piano terra con il primo piano di un immobile. Una volta terminato il sequestro gli agenti di polizia hanno avviato le indagini per risalire all’identità di coloro che avevano trasformato quell’appartamento in una coltivazione.

(ANSA)