PALERMO – Riparazione guasti e riaccensione di punti luce, squadre di AMG Energia al lavoro, da piazza Tredici Vittime a Mondello, da piazzale Lennon alla zona di Pallavicino. Un intervento di manutenzione ordinaria programmata è stato appena definito in piazza XIII Vittime per la riparazione di un guasto di bassa tensione e la riaccensione di 15 punti luce. La riattivazione ha riguardato, in particolare, i punti luce che si trovano in via Crispi, lungo il percorso del sottopassaggio, nelle corsie laterali e nella rotatoria di piazza XIII Vittime. Questa porzione di impianto era spenta a causa di un guasto ed è stato necessario programmare l’intervento di ripristino con l’ausilio della polizia municipale, non solo per la necessità di effettuare scavi e ripristini ma anche in considerazione della complessità dei lavori dal punto di vista logistico. Alcune attività sui punti luce posti sul sottopasso, infatti, sono state effettuate utilizzando un mezzo dotato di braccio mobile e cestello posizionato in modo da non creare troppo intralcio al traffico, grazie alla collaborazione dei vigili urbani. “Proprio per la difficoltà di esecuzione è stato necessario programmare le attività – sottolinea il presidente di Amg Energia, Mario Butera –. Il pieno funzionamento dell’illuminazione ha restituito sicurezza ad una zona ad alta densità di percorrenza ma anche decoro”.

Intanto proseguono in varie zone della città le attività di manutenzione ordinaria volte alla riparazione di piccoli guasti. Gli operatori della società sono al lavoro nella zona di via Sorge a Pallavicino, in via dei Ciclopi a Mondello, nello svincolo di via Leonardo da Vinci, in piazzale Lennon e in un tratto di viale Diana in Favorita.