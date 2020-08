“Serve il diritto di superficie

PALERMO – “Abbiamo bisogno di un aiuto concreto da parte dell’amministrazione comunale. Abbiamo presentato istanza per avere il diritto di superficie dell’area del “Barbera” per realizzare lo stadio di proprietà”. L’ha detto il presidente del Palermo Dario Mirri in municipio, a sala delle Lapidi, a margine della presentazione della squadra al Consiglio comunale in occasione della consegna delle divise ufficiali di rappresentanza realizzate da Bucalo. “Se la politica vuole consentire al Palermo di volare – continua Mirri – è necessario che lo stadio possa essere di proprietà del club. L’ultima ristrutturazione risale a quarant’anni fa, l’impianto ha difficoltà strutturali. Se lo stadio diventerà patrimonio della società, il club potrà raggiungere risultati migliori”. E dall’amministrazione comunale arriva un’apertura. “La concessione del diritto di superficie dello stadio – dice il sindaco Leoluca Orlando – è l’ideale per lo sviluppo di una società sportiva. Nella prossima giunta adotteremo un deliberato che poi sarà sottoposto al consiglio comunale”.

(ANSA).