PALERMO – “Ha contattato il suo avvocato per dire che sta bene e che sente molto la mancanza dei suoi figli”. Questo l’annuncio che arriva dalla trasmissione “Chi l’ha Visto?”, in merito alla scomparsa di Claudia Stabile, la 35enne sparita da Campofiorito un mese fa. “Siamo stati subito informati – dice l’avvocato Vincenzo Pillitteri, legale del marito della donna, Piero Bono, ma dobbiamo ovviamente verificare tutto e capire cosa è successo. Non sappiamo ancora dove si trova”.

La 35enne si sarebbe messa con il suo avvocato, Antonio Di lorenzo, tramite una mail, dopo aver visto in tv i disegni della figlia minore che le chiedeva di tornare a casa. Più volte, in queste settimane di angoscia, il marito aveva lanciato appelli per chiederle di dare sue notizie, perché i loro tre bambini erano molto preoccupati. Di Claudia si erano perse le tracce l’8 ottobre, quando aveva chiamato il marito per dirgli che stava andando a fare la spesa: voleva cucinare qualcosa per il compleanno dell’uomo.

L’auto usata dalla donna una Opel Astra, era stata però trovata da Piero Bono due giorni dopo, parcheggiata nel piazzale dell’aeroporto Falcone-Borsellino. Le chiavi erano nascoste sotto il tappetino. Non si sa se la donna sia andata via con un aereo: era in possesso soltanto della patente, con cui avrebbe potuto prendere soltanto un volo nazionale. Tutti gli accertamenti, dopo la buona notizia, sono in corso.