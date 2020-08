GIARDINELLO (PALERMO) – Dopo il raid di ieri nei locali della scuola “Falcone” di Giardinello, i carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini smascherando gli autori e recuperando la refurtiva che è stata restituita all’istituto scolastico che ha apprezzato la tempestività dell’intervento dei militari dell’Arma e il ritrovamento di quanto depredato ritenuto necessario per lo svolgimento delle lezioni.

I carabinieri della stazione di Montelepre hanno deferito in stato di libertà per furto aggravato e danneggiamento, C.E di 18 anni; L.R. 18 anni, e tre quindicenni, tutti residenti a Giardinello. I cinque dovranno rispondere del danneggiamento della scuola in quanto hanno sparso materiale didattico, ma anche a carattere religioso, ovunque, imbrattato gli arredi e le pareti interne con vernice di colore rosso, oltre che del reato di furto aggravato per avere rubato cinque computer portatili e due televisori custoditi all’interno dei laboratori didattici della struttura.