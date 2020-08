Turista scompare al largo

Un uomo di 44 anni sarebbe stato divorato da uno squalo tigre: a suggerirlo il ritrovamento di un dito nello stomaco del predatore, con ancora la fede. La presunta vittima, un turista scozzese, era in vacanza con la moglie sull’isola di Réunion, territorio francese non lontano dal Madagascar; era scomparso sabato mattina, e da allora le acque erano state setacciate in lungo e in largo dalle forze dell’ordine locali fino al macabro ritrovamento.

Lo squalo tigre è stato rinvenuto sulla spiaggia ormai morto. La moglie avrebbe già effettuato un primo riconoscimento, come riporta The Sun. Un episodio che sull’isola di Réunion non desta quasi più stupore: gli attacchi di squali sono molto frequenti, e non è raro che ne vengano uccisi perché considerati una minaccia per l’uomo. Secondo le autorità locali, sono 24 gli attacchi che avrebbero portato almeno a un ferimento dal 2011 a oggi; di questi, 11 si sono rivelati mortali.

Un serio campanello d’allarme anche per il presidente francese, Emmanuel Macron, che durante la sua visita ufficiale nel Paese ha assicurato il massimo impegno del governo per risolvere la questione.