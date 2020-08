MARSALA (TRAPANI) – Una vasta operazione dei Carabinieri della Compagnia di Marsala ha permesso di smantellare una rete criminale che organizzava e amministrava lo sfruttamento di giovani donne di origine rumena, che erano costrette a prostituirsi. Le indagini sono scattate nel maggio 2018 grazie alla denuncia di una delle vittime. La giovane, dopo essere stata convinta a raggiungere Marsala con la promessa di un lavoro, era stata invece obbligata dal gruppo criminale a prostituirsi.

I responsabili avevano anche privato la giovane dei propri documenti personali. Ruolo di spicco, all’interno del giro, era quella di Costantin Chiciug, crumeno di 36 anni, che si occupava in prima persona di trovare i clienti, fissare gli appuntamenti e concordare il prezzo delle prestazioni sessuali. Gli incontri con le ragazze non avvenivano solo a Marsala, ma anche a Salemi, Mazara del Vallo e Favignana, sempre nel Trapanese. La tariffa era di 30-50 euro, con massimi di 400 euro per un’intera notte. Il denaro, nella maggior parte dei casi, veniva interamente trattenuto nelle mani del 36enne. Fondamentale pure il ruolo del fratello 24enne, Florin Chiciug, che aiutava Constantin nella gestione degli incontri e nell’accompagnamento delle giovani nei luoghi stabiliti con i clienti.

Lo stesso, inoltre, interveniva in caso di problemi con i pagamenti o di rifiuto da parte delle vittime. Nel corso delle indagini è emerso anche il compito di C.P., moglie di Costantin Chiciug che si occupava del reclutamento delle donne. Il tutto avveniva tramite false promesse di lavoro e la prospettiva di lauti guadagni, ingannando ragazze già in precarie condizioni economiche.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti dei due fratelli e l’obbligo di dimora nel Comune di Marsala per C.P., con la prescrizione per la stessa di non allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 20 alle ore 7. Attualmente, solo Florin Chiciug risulta irreperibile sul territorio nazionale e le ricerche sono attualmente in corso.