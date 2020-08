Piazza Castelnuovo, investita 31enne

PALERMO – Una giovane di 31enne originaria del Bangladesh è stata investita oggi da un’automobilista in piazza Castelnuovo a Palermo. Dopo l’impatto l’autista è fuggito facendo perdere le proprie tracce in via Ruggero Settimo. I sanitari del 118, hanno trasferito la donna al pronto soccorso dell’ospedale Policlinico. Indagano gli agenti di polizia e i vigili urbani. Il personale della sezione infortunistica ha effettuato i rilievi e acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza che avrebbero ripreso la fuga dell’automobilista. Le informazioni verranno incrociate con i dati forniti da alcuni testimoni che sarebbero inoltre riusciti a trascrivere parte della targa dell’auto. (ANSA).