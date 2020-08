Allerta arancione in Sicilia e scuole chiuse ad Agrigento, Palma di Montechiaro e Naro. I sindaci di questi comuni siciliani hanno annunciato nel tardo pomeriggio di domenica la chiusura delle scuole per lunedì 11 novembre. L’avviso emesso dalla protezione civile parla di “forti rischi idrogeologici e idraulici a causa delle previste condizioni meteorologiche avverse”. Per questo motivo il sindaco di Agrigento Calogero Firetto ha annunciato la chiusura delle scuole, così come i sindaci di Palma di Montechiaro e Naro, rispettivamente Stefano Castellino e Maria Grazia Brandara.

L’elenco prosegue con il sindaco di Sciacca, Francesca Valenti: anche qui le scuola saranno chiuse. Stesso provvedimento ad Acireale, con l’ordinanza emessa dal primo cittadino, Stefano Alì e a Ribera. All’elenco si aggiungono Ispica, Pozzallo e Castelvetrano.