Senza pensione né documenti

BOLOGNA – Sola, senza carta d’identità e impossibilitata a ritirare la pensione all’ufficio postale: un’anziana di 86 anni si è trovata in difficoltà, ma l’intervento dei carabinieri le ha cambiato la giornata. La storia risale al 31 ottobre, quando la donna è andata dai militari per ottenere dei nuovi documenti; loro hanno fatto di più, accompagnandola al supermercato e facendole la spesa.

L’86enne è arrivata alla stazione Navile a bordo di un taxi, chiamato da una vicina di casa; vedova da tempo, lo scorso anno ha perso anche la figlia. Ai carabinieri ha raccontato in lacrime di aver perso la carta d’identità da presentare all’ufficio postale per ottenere la pensione, e quindi di non essere in grado di riscuoterla.

“Appena sono entrata in caserma ho subito trovato persone buone e pronte ad aiutarmi – ha raccontato all’Ansa la protagonista, che ora è in attesa della nuova carta d’identità -. Due militari, due ragazzi giovani, mi hanno assistita come se fossi la loro nonna”.