PALERM O – E’ orgoglioso della sua nuova missione: rappresentare la cucina italiana in Venezuela. L’Ambasciatore del Gusto, lo chef Gioacchino Sensale, originario di Capaci classe ’81, dal 18 al 24 novembre sarà ospite dell’Ambasciata Italiana a Caracas in occasione della “Settimana della Cucina Italiana nel Mondo”. Forse è lo stesso destino che lo riporta nella terra nella quale è nato 38 anni fa, proprio a Caracas. Tema di questa IV edizione “Educazione Alimentare: Cultura del gusto”.

La Settimana della Cucina Italiana nel Mondo vede la Rete diplomatico-consolare e degli Istituti Italiani di Cultura impegnata a proporre un gran numero di eventi in tutto il mondo per promuovere all’estero la cucina italiana di qualità e i prodotti agroalimentari. “Andrò in Venezuela come ambasciatore della cucina italiana nel mondo – dice lo chef Sensale – portando nei piatti l’amore per la mia Terra. Una storia che lega profumi e tradizioni intramontabili. Infatti – spiega – non mancheranno le arancine e le altre prelibatezze dell a mia Sicilia, un menù tutto da gustare che non voglio svelarvi”.

Chiamato per realizzare cene ma soprattutto condurre masterclass tematiche, intervenire a tavole rotonde istituzionali, conferenze stampa e talk con il grande pubblico, l’Ambasciatore del Gusto si impegna, assieme agli altri componenti dell’Associazione, per la promozione del “saper fare italiano” in cucina, con particolare attenzione al tema scelto per la Settimana 2019. Nei suoi piatti l’ambasciatore del Gusto mette insieme tecnica e passione, estro e rigore. Una cucina misuratamente creativa, capace di esaltare le materie prime, grazie ad un forte legame con il territorio. L’impronta estera, frutto delle sue ricche esperienze, si avverte. Ma nei suoi piatti risalta il patrimonio gastronomico del territorio, da cui attinge sapori dalla assoluta pienezza e dall’uso sapiente di tecnica e passione. Secondo Sensale “l’ingrediente segreto sta nell’amore che metti nelle cose che fai. Una sintonia di sapori, profumi, colori che unendosi connettono il cuore di chi dona e di chi consuma, generando l’emozione di un assaggio”.