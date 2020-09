Altro weekend di piogge

All’orizzonte un altro weekend dal tempo instabile in gran parte d’Italia, con piogge che tra sabato e domenica insisteranno soprattutto al Nord e al Centro ma non risparmieranno Campania e bassa Sicilia. Meglio nel resto del Sud.

Per sabato sono previsti rovesci in gran parte dell’Italia settentrionale e centrale, con forti temporali attesi a Roma, ma le piogge arriveranno anche in Campania. Le temperature saranno stabili in tutto il Paese, fino al calo previsto per domenica.

Al Nord è prevista instabilità diffusa con piogge e rovesci intermittenti. Sulle Alpi nevicherà a partire da 900-1200 metri. Le temperature massime saranno fra 7 e 13 gradi. Al Centro, invece, il tempo sarà instabile con piogge e temporali più diffusi nella seconda metà di giornata. Le temperature massime saranno tra 13 e 18 gradi. Al Sud, infine, il tempo sarà instabile: qualche pioggia in Campania, buono altrove ma con un peggioramento tra la sera e la notte in Sicilia e sul Tirreno. Temperature stabili con massime tra 19 e 23 gradi.

Maltempo anche nella giornata di domenica, quando le piogge arriveranno fino alla bassa Sicilia e le temperature subiranno un sensibile calo.

Al Nord continueranno a insistere piogge diffuse, soprattutto a ridosso di Alpi e Prealpi, dove nevicherà dai 1200-1500 metri. In serata è atteso un miglioramento su coste e pianure. Le temperature massime saranno tra 8 e 14 gradi. Al Centro è atteso tempo instabile con piogge, temporali e neve oltre i 1100-1500 metri, ma entro la fine della giornata dovrebbero arrivare le schiarite. Le temperature massime oscilleranno tra 12 e 17 gradi. Al Sud si riscontrerà un peggioramento: piogge e temporali da Nordovest toccheranno anche la bassa Sicilia, ma probabilmente in modo blando. In calo anche le temperature, con massime tra 14 e 19 gradi.