PALERMO – “Le Strategie e gli strumenti di contrasto alla violenza di genere e le misure previste a sostegno delle vittime vulnerabili e dei minori”, questo il tema al centro dell’incontro che si è tenuto al comando provinciale dei carabinieri di Palermo, alla luce della recente introduzione normativa del Codice Rosso. “All’incontro hanno partecipato magistrati, rappresentanti di alcune associazioni di settore e dell’Asp 6 di Palermo. L’occasione è quella di presentare la neo costituita “Rete Antiviolenza Carabinieri Di Palermo” composta da trenta militari del Comando Provinciale, selezionati per particolari attitudini personali e professionali, i quali fiancheggeranno i colleghi delle Stazioni Carabinieri della Provincia di Palermo nel complesso e poliedrico dialogo con le vittime di reati di genere. Si tratta di operatori distintisi per una più spiccata sensibilità nella delicatissima materia.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria scelti per far parte della “Rete”, quali referenti qualificati, perfezioneranno lo studio sui fattori di rischio, sulle procedure di intervento e sull’accesso al “sistema Giustizia”, con particolare riguardo alle misure a sostegno delle vittime. Alla tavola rotonda sono intervenuti, con la moderazione del Capitano Beatrice Casamassa, la quale assumerà il coordinamento operativo della “Rete”:il Procuratore Aggiunto responsabile del “Pool fasce deboli” della procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Annamaria Picozzi, accompagnata dai Sostituti Procuratori Maria Rosaria Perricone e Giorgia Righi, il sostituto Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, Claudia Caramanna, il Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, Alessandro Macaluso la Presidente del “CLUB SOROPTIMIS”, Annamaria Pepi accompagnata da Angela Maria Di Vita e da Angela Cascio Fundarò, la direttrice del Centro di terapia per la cura dei traumi da maltrattamento ed abuso sessuale dell’Asp. 6 di Palermo, Margherita Plaja accompagnata dalla dottoressa Teresa Naccari.