Tragedia in Friuli, dove una giovane vita è stata spezzata da un terribile incidente. Un sedicenne ha perso la vita dopo aver rubato l’auto alla madre: era uscito con gli amici, ma poco prima delle 2 in Comune di San Daniele, sulla strada provinciale 5, tra Villanova e Rive D’Arcano l’auto è uscita fuori strada, colpendo un palo dell’illuminazione. Il mezzo si è poi ribaltato. Il ragazzo, ovviamente, non aveva la patente. Era In auto con lui altri sette minorenni (età compresa tra i 15 e 16 anni) i suoi compagni di classe, che per fortuna non hanno subito gravi conseguenze e sono stati visitati agli ospedali di San Daniele e Udine. La ricostruzione dell’accaduto è affidata ai carabinieri di San Daniele e Tolmezzo. Sul posto i vigili del fuoco di Gemona e Spilimbergo, intervenuti a numerose ambulanze del 118 intervenute per soccorrere i ragazzi.