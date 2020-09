Il Merletto a Tombolo siciliano

Al Palalumbi di Taormina da venerdì 22 a domenica 24 novembre si schiudono le porte dell’evento matrimonio più cool dell’isola Sposa Sicilia. La United Fairs, che cura l’organizzazione delle manifestazioni internazionali European Bridal Week, Love Me Do, Rome Bridal Week, Rome Fashion Week e Uk Bridal Week, per la prima volta nel 2019 sceglie la Sicilia e Taormina per un evento unico nel Sud Italia.

Un ricco programma attende i visitatori della fiera che potranno accedere il venerdì 22 novembre dalle 16.00 alle 20.00; sabato 23 e domenica 24 dalle 10.00 alle 20.00.

Sul sito di Sposa Sicilia è possibile scaricare l’invito omaggio compilando il form.

Un sogno curato in tutti i suoi particolari

Una tre giorni ricca di novità e di fascino con i professionisti più ricercati del wedding per ogni categoria: abiti sposi, da cerimonia e accessori; location e catering; allestimenti e addobbi floreali; foto e video; animazione, intrattenimento e musica; auto da cerimonia e servizi; estetica e benessere; lista nozze, arredo e bomboniere; partecipazioni e inviti; agenzie di viaggi.

I grandi stilisti e la Sicilia in passerella

Sposa Sicilia porterà in passerella gli stilisti wedding più apprezzati al mondo. Un occhio di riguardo va però all’eccellenza siciliana.

Il grande protagonista delle sfilate sarà “Kea Atelier – Il Giardino Segreto” che crea capi d’alta moda curati nei minimi dettagli e realizzati nei tessuti più pregiati. Abiti da sposa interamente fatti a mano impreziositi da una grande peculiarità: la lavorazione a tombolo – l’antichissimo strumento usato per realizzare trine e merletti candidato a patrimonio immateriale dell’Umanità Unesco.

Il fascino della tradizione si fonde con lo stile contemporaneo in una creazione di capi che si ispirano alla Sicilia in cui la lavorazione a tombolo incontra il cromatismo dell’arte ceramica di Caltagirone.

Per gli abiti da sposo in passerella M&M che ha in programma due giorni di sfilate assolutamente uniche e spettacolari con le modelle che vestiranno le creazioni uomo. M&M è una azienda dinamica e giovane a cui piace sorprendere; attenzione particolare per il made in Italy che nel campo della moda – su taglio, vestibilità e tessuti – fa scuola in tutto il mondo.

Eventi tutti i giorni e premi con soggiorno benessere

Eventi in programma tutti i giorni della fiera. Si comincia il venerdì alle 19.00; sabato e domenica doppio appuntamento, alle 12.00 e di nuovo la sera alle 19.00. Degustazioni e cocktail ma anche live musicali con i Sikula Retrò, Old Jazz e Blue Sound. Sposa Sicilia – lo ricordiamo – premia i visitatori con il contest “Vinci Taormina” che premia le coppie con un romantico weekend benessere in una location esclusiva di Taormina.