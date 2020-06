Regalati una pergola bioclimatica per Natale

Per questo Natale scegliere di regalarsi una pergola bioclimatica conviene. Grazie ad Ecobonus, infatti, prenotando una biobergola entro il 31 dicembre è possibile risparmiare fino al 50% del costo di produzione e installazione usufruendo anche dello sconto diretto in fattura.

La pergola bioclimatica è la naturale evoluzione del classico gazebo e consente di rendere abitabili e utilizzabili tutto l’anno gli spazi esterni. Installata in giardino o su un balcone crea un ambiente naturalmente climatizzato senza dover chiedere alcun permesso per la sua realizzazione.

Il “cuore” del sistema è rappresentato dalle lamelle di copertura che possono essere orientate a piacimento tramite un comodo telecomando permettendo una naturale circolazione dell’aria e mantenendo allo stesso tempo l’ambiente in ombra. Il motore è occultato all’interno della struttura e non è visibile dall’esterno.

In caso di pioggia le lamelle si chiudono completamente non facendo passare l’acqua. Grazie ad un sensore collegato con il sistema motorizzato della biopergola, la chiusura può avvenire anche in maniera automatica. E sempre automaticamente, le lamelle si aprono in caso di forte vento per evitare l’effetto vela.

Le pergole bioclimatiche possono anche essere chiuse sui lati con vetrate ad impacchettamento trasformando lo spazio creato in un ambiente utilizzabile anche in pieno inverno. Per la loro installazione non è necessario richiedere alcun permesso o concessione edilizia e non è prevista alcuna tassa.

In più, è possibile acquistare una biopergola usufruendo della detrazione fiscale del 50% sui costi prevista da Ecobonus. Oggi non hai più scuse per non regalarti una pergola bioclimatica!

