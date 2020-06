PALERMO – Famiglie in fuga in un palazzo di via Venero a Monreale. Un incendio, scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri, ha reso necessario l’intervento massiccio di vigili del fuoco e carabinieri. I militari hanno messo in salvo quattro anziani, altre sei persone sono state allontanate dalle proprie abitazioni per evitare ogni pericolo. I pompieri hanno invece domato le fiamme, che avrebbero avuto origine da alcuni contatori: nel giro di pochi minuti il fumo ha invaso gli appartamenti e si è diffuso in strada, ma il peggio è stato evitato dall’allarme lanciato tempestivamente.