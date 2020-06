PALERMO – L’amministrazione comunale di Palermo ha richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’autorizzazione, ex art. 1 del D.P.R. n. 250/99, all’estensione del sistema di controllo automatico per la rilevazione degli accessi di veicoli alla Z.T.L. nel Centro Storico di Palermo. L’obiettivo è quello di implementare il sistema con ulteriori 26 varchi telecontrollati mediante l’utilizzo di fondi della comunità europea, di cui al programma PON METRO – Città Metropolitane 2014-2020. “L’attivazione del sistema elettronico di controllo per tutti i varchi della Zona a Traffico Limitato del Centro storico – ha dichiarato l’assessore alla Mobilità, Giusto Catania – completerà il percorso avviato qualche anno fa. La fase propedeutica si è completata e siamo adesso in attesa dell’autorizzazione ministeriale al fine di procedere al posizionamento dei dispositivi. Riteniamo che il controllo di tutti i varchi servirà ancora di più a limitare la pressione veicolare nel Centro storico e a migliorare la qualità dell’aria e la tutela del patrimonio monumentale della città”.

Sispi, che si sta occupando di curare la progettazione tecnica e la gara per l’acquisto delle telecamere, ha già iniziato i sopralluoghi per individuare le alimentazioni elettriche necessarie e posizionare i pali per l’installazione e la messa in opera dei sistemi. La data di completamento delle operazioni prevista è il primo semestre 2020.

Sono stati attivati, inoltre, i seguenti servizi:

– servizio di call center (tel. 091.350350) per informazioni sulla ZTL, attivo dalle 8 alle 18, dal lunedì al venerdì;

– indirizzo di posta elettronica (ztlcentrale@amat.pa.it) per ricevere informazioni;

– una piattaforma informatica (http://ztl.comune.palermo.it), tramite la quale il pass può essere pagato online (e quindi ottenuto immediatamente);

– un servizio tramite SMS (inviando un messaggio al numero 339.9942927 scrivendo ZTL (spazio) targa (spazio) codice segreto univoco) per attivare la scheda pass giornaliero;

– per attivare la scheda pass giornaliero si può usare anche usare la APP “ZTL Palermo”, prima di entrare all’interno della zona a traffico limitato.