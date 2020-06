PALERMO – Acque agitate nel Movimento cinque stelle siciliano a causa di un audio, svelato da ‘Il Fatto Quotidiano’, in cui è ben riconoscibile la voce dell’eurodeputato catanese Dino Giarrusso che sferza alcuni attivisti siciliani per non avere “fatto nulla” davanti alla nomina di Giancarlo Cancelleri a vice ministro per le Infrastrutture. Giarrusso accusa: “Abbiamo assistito, più o meno passivamente, al fatto che il candidato alla presidenza della Regione, vice presidente dell’Ars, è stato nominato vice ministro e ha lasciato una carica elettiva”, le parole dell’ex ‘iena’ che ricorda anche il ruolo di Cancelleri come responsabile delle elezioni europee per la Circoscrizione Sicilia e Sardegna. “Perchè non avete scritto una lettera a Di Maio?”, si chiede Giarrusso, che già in passato aveva criticato apertamente la nomina di Cancelleri a vice ministro. L’eurodeputato rivela anche di avere ricevuto “attacchi” per avere sollevato il tema pubblicamente, “da quasi tutti i deputati regionali”, con la sola esclusione di Roberta Schillaci.

Nel pomeriggio la risposta di Cancelleri a Giarrusso via social: “Ho letto e non vi nascondo che mi lascia grande amarezza tutto ciò, non tanto per me, ma perché così facendo si fa male al Movimento 5 stelle”, scrive su Facebook il vice ministro per le Infrastrutture rivolgendosi ai suoi fan. “In Sicilia ormai da anni il Movimento 5 stelle è il primo soggetto politico e io non mi sono mai preso nessun merito per questi risultati, ho invece sempre detto che tutto ciò era semplicemente merito di un insieme vincente composto da portavoce, da attivisti e da semplici cittadini – prosegue – che non si sono mai risparmiati, la nostra è sempre stata una grande squadra, una grande comunità”.

Cancelleri poi si rivolge direttamente a Giarrusso: “Dino, la forza del Movimento 5 stelle, soprattutto in sicilia, è l’unione, la compattezza e la determinazione con cui tutti noi, portavoce e attivisti, abbiamo portato avanti battaglie fin da quando ancora – precisa l’ex deputato regionale – tu non eri ancora nel Movimento 5 stelle. Questo ha reso il Movimento 5 stelle Sicilia e tutti noi un’icona a livello nazionale”. E ancora: “Il movimento, soprattutto per i primi che hanno contribuito a farlo diventare grande, è una grande famiglia, e questi modi di aizzare l’uno contro l’altro non credo possano trovare terreno fertile perché, caro Dino, conosco ogni attivista di ogni meet-up in Sicilia, e reputo queste persone ben più intelligenti per cadere in queste basse dinamiche”. Dopo aver ricordato che “nessuna regola è stata derogata” perché “non mi sono dimesso – spiega Cancelleri – per ricandidarmi” e che è stato il movimento “a chiedermi – dice – questo impegno”, il vice ministro chiude con un “consiglio” a Giarrusso: “Lavora, impegnati, il Movimento 5 stelle e i cittadini che rappresenti hanno bisogno di gente concreta, non di inutile cattiveria. Ti auguro di ritrovare la serenità che deve necessariamente guidare il tuo cuore per fare il bene del paese, ricordandoti che io a chi semina vento per raccogliere tempesta, preferisco chi semina lavoro per raccogliere fatti”.