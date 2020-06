PALERMO – Prorogata fino al 14 dicembre “Immersioni”, la mostra di Franco Fratantonio, ideata, organizzata e curata da Massimo La Piana, in corso nelle sale espositive della Galleria La Piana Arte Contemporanea, in via Isidoro La Lumia 79, a Palermo. L’esposizione rimarrà fruibile tutti i giorni, festivi e mercoledì mattina esclusi, dalle 10.30 alle 13 e dalle 17 alle 20. Ingresso libero.

Con questa mostra La Piana arte contemporanea ha inaugurato la stagione espositiva invernale, proponendo una selezione di diciotto opere a pastello e una installazione, realizzate appositamente per questo progetto.

Fratantonio, nato nel 1962 a Modica, nelle sue opere traspone e introietta il calore della Sicilia Sud orientale, raccontandola attraverso il colore e la primitiva e incredibile gamma di bruni offerti all’occhio. Non sorprende, quindi, che tra Fratantonio e gli artisti che operano in quel territorio (in particolare con il Maestro Piero Guccione al quale era legato da rapporti di stima e amicizia) esistano affinità elettive che riguardano la visione del paesaggio nella sua complessità. A distinguerne e a differenziarne la ricerca è una sorta di componente spirituale nella visione, la ricerca del miracolo che si ripete ogni giorno, lo straordinario dell’ordinario.

Questa, un’importante chiave di lettura per accostarsi alle opere esposte nella mostra. “Io – dice Fratantonio – rappresento ciò che la natura mi suggerisce, il mio rapporto con essa è di tipo contemplativo spirituale”. La capacità di raccontare, con asciutta sintesi, il paesaggio circostante, evidenziandone i contrasti coloristici e la selvaggia e ancestrale bellezza dei particolari, fanno da contraltare alla ridondanza e alla preponderanza estetica del barocco nel Ragusano. Protagonista assoluta della ricerca di Fratantonio è la luce. Le sue Immersioni, dunque, sono immersioni nella luce: la luce e il suo declinarsi nei diversi momenti della giornata. Il modo in cui essa trasmuta la visione dello stesso paesaggio ,della stessa immagine , nel divenire del giorno e della notte. La luce accecante delle mattinate estive, delle infinite gamme di viola dell’alba, degli intensi arancioni africani o delle striate e variopinte qualità di rosa dei tramonti, del buio annientato dai riflessi lunari. Sono immersioni in quei contesti, ben noti a chi conosce e frequenta l’Isola, nei quali anche l’anima diventa partecipe del paesaggio, in grado di stupire e modificare ogni cosa ne sia coinvolta, mobile e immobile .

Materia che diventa luce, attraverso la dolce consistenza del pastello e mezzo con la quale Fratantonio racconta il trasparente, il cristallino, si ancora alla visione per rivelare i colori dell’immateriale. Soggetto ideale per questa ricerca è il mare, strumento di rifrazione, specchio del cielo, punto d’incontro tra etereo e concreto, spirituale e materiale.

Materializzazione ottica della luce sono, dunque, “Cielo” e “Mare”, Le marine siciliane sono il “soggetto esemplare” per i lavori di Fratantonio che le rappresenta attraverso una visione concreta, immanente, scegliendo con cura il momento della giornata in cui il circostante coincide con il suo stato d’animo.