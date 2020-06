Salvini contro la Nutella

Matteo Salvini rinnega la Nutella. Non è una trovata pubblicitaria, ma una reale presa di posizione del leader della Lega nei confronti della crema alle nocciole famosa in tutto il mondo. Proprio le nocciole avrebbero portato Salvini a prendere le distanze dall’alimento dei golosi per eccellenza: “Ma lo sa signora che ho cambiato?” ha svelato a una sua seguace giovedì sera in occasione di un comizio a Ravenna, come scrive Il Corriere della Sera. Il motivo? “Ho scoperto che la Nutella usa nocciole turche, e io preferisco aiutare le aziende che usano prodotti italiani, preferisco mangiare italiano”.

Ma l’ex ministro dell’Interno ha ragione? La verità sta nel mezzo. Ferrero, scrive ancora il Corriere, in Italia è il più grande utilizzatore di nocciole italiane e in particolare piemontesi; di fatto, però, la quantità di nocciole italiane non può soddisfare il fabbisogno mondiale di Nutella. Lo confermerebbe un’inchiesta della Bbc, secondo cui “all’incirca i tre quarti delle nocciole mondiali arrivano dalla Turchia, e il più grande acquirente al mondo è Ferrero” (va precisato che l’aspetto è stato trattato dall’emittente britannica in maniera indiretta, poiché l’inchiesta era incentrata sulla manodopera per la raccolta).

D’altro canto Ferrero non nasconde la propria presenza in Turchia, anzi. L’azienda, che è impegnata in diversi programmi di sviluppo delle tecniche di coltivazione messe in atto in quel Paese, e si è rivelata disponibile a rispondere a tutte le domande della Bbc in merito a etica e trasparenza: “Siamo sempre onesti nelle comunicazioni con i consumatori”, aveva detto fra le altre cose Bamsi Akin, general manager di Ferrero hazelnut company in Turchia. Tra i consumatori soddisfatti evidentemente non figura Salvini, che pure è stato un fedelissimo dichiarato della famosa crema: per esempio quasi un anno fa, il 26 dicembre, aveva postato sui social una foto con un commento inequivocabile: “Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella, il vostro???”.