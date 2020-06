Corte dei Conti, la Procura:

PALERMO- Per la Procura della Corte dei Conti la Regione, nel 2018, avrebbe dovuto recuperare 1 miliardo e 103.965.000 di euro di disavanzo “ma purtroppo non risulta essere stato recuperato perché il risultato di gestione risulta negativo e pari a 1 miliardo 26.618.000”. “Su queste quote andrà ad applicarsi la regola del 118”, avvertono i magistrati contabili; sulla base di questa interpretazione il governo Musumeci dovrebbe assorbire il deficit nella prossima manovra. Tre le componenti del disavanzo nel mirino della Procura contabile: la quota di competenza dell’esercizio per effetto dell’applicazione della legge 21 del 2015 e quindi la somma delle singole rate derivanti dai piani di rientro, pari a circa 336 milioni; la quota non recuperata nell’esercizio precedente e quella di gestione dell’esercizio precedente pari rispettivamente a 580 milioni e a 187 milioni. (ANSA).